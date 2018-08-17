Доработки сайта на Magento

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Закрыт2 заявки114 просмотров

Есть сайт по корпусной мебели. Нужно будет почистить код html-страниц (сделать легче,

чтобы быстрее загружались), отрисовать несколько десятков лендингов по ТЗ, еще кое-какие доработки по

мелочи.

HTMLMagento
7 лет назад
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Павел 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров