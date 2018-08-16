OpenCart 1.5 - вставка готового скрипт статического коллтрекинга

Нужно на esmio.ru нужно реализовать скрипт статического коллтрекинга https://habrahabr.ru/company/sipuni/blog/331540/

Сайт на OpenCart 1.5.

Номер должен меняться в 5ти местах:

- шапка,предварительно заменить +7 (965) 314-79-00 (01) на +7 (965) 314-79-00),

- подвал, предварительно оставить 1 номер +7 (965) 314-79-00

- страница https://esmio.ru/oferta внизу,

- страница https://esmio.ru/sotrudnichestvo, предварительно оставить 1 номер +7 (965) 314-79-00

- страница https://esmio.ru/kontakty, в блоке Интернет магазин предварительно оставить 1 номер, в блоке Розничный магазин тоже заменить телефона и поставить скрипт

Установить для заходов из AdWords +7 (111) 111-11-11

Установить для заходов из Диреата +7 (222) 222 22 22

Для всех остальных +7 (965) 314-79-00

По выполнению указать код где можно менять номера и utm метки.

Если можете предложить реализацию подмены номера на стороне сервера - сообщите, оцените отдельно, пожалуйста.

Писать ПРОШУ только сюда!!

Ваша цена, сроки?