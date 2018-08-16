Поправить Картинки при загрузке CMS Wordpress Пытаюсь на сайт https://goo.gl/hFFY1P в наши работы добавить картинки а получается, она получается полноразмерная при загрузке https://postimg.cc/image/5tuuqwzez/ , и насйте также нужно делать миниатюру Бюджет 200 рублей!
OpenCart 1.5 - вставка готового скрипт статического коллтрекинга
Нужно на esmio.ru нужно реализовать скрипт статического коллтрекинга https://habrahabr.ru/company/sipuni/blog/331540/
Сайт на OpenCart 1.5.
Номер должен меняться в 5ти местах:
- шапка,предварительно заменить +7 (965) 314-79-00 (01) на +7 (965) 314-79-00),
- подвал, предварительно оставить 1 номер +7 (965) 314-79-00
- страница https://esmio.ru/oferta внизу,
- страница https://esmio.ru/sotrudnichestvo, предварительно оставить 1 номер +7 (965) 314-79-00
- страница https://esmio.ru/kontakty, в блоке Интернет магазин предварительно оставить 1 номер, в блоке Розничный магазин тоже заменить телефона и поставить скрипт
Установить для заходов из AdWords +7 (111) 111-11-11
Установить для заходов из Диреата +7 (222) 222 22 22
Для всех остальных +7 (965) 314-79-00
По выполнению указать код где можно менять номера и utm метки.
Если можете предложить реализацию подмены номера на стороне сервера - сообщите, оцените отдельно, пожалуйста.
Писать ПРОШУ только сюда!!
Ваша цена, сроки?
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Ищу программиста PHP/JS, задача - подправить давнишний плагин gravity-forms-special-fields (июнь, 2015 г.) на совместимость с текущими версиями WordPress и Gravity Forms. Плагин добавляет в форму Gravity Forms ряд дополнительных полей.Закрыт7 лет назад
- $40
Доработка проекта Symfony самопис - СРОЧНО! ТЗ имеется, если в кратце поправить систему оплаты на сайте и подключить Робокассу Срок 1 день Оплата строго по факту готовности проекта, БЕЗ ...Закрыт7 лет назад
Имеется интернет-магазин на ocStore 2.3.0.2.3. Стоит "Умный фильтр товаров". В его работе имеются проблемы. Например: в родительской категории выводятся фильтры всех подкатегорий.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужен бот, который будет обрабатывать информацию из источника онлайн, анализировать её и отправлять в чат нужную информацию. Тематика спортивные события. Заказываю для себя, есть потребность автоматизировать поиск и тем самым сократить время на обработку ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Укажите стоимость и срок на изготовление Интернет-магазина на платформе MODx Evolution (под ключ) по тематике косметической продукции.Закрыт7 лет назад
Здравствуйте. Требуется доработка, купленного на templatemonster, адаптивного html сайта. Необходимо: Установить сайт на хостинг, подключить ssl, отредактировать имеющиеся страницы (добавить бегущую строку, поправить шапку, убрать некоторые элементы, ссылки и тд) Также ...Закрыт7 лет назад
Есть сайт. http://gruzmove.web-serotonin.ru/ Его анимация "куб" удаляется при разрешении 1100 и меньше. Но возникла проблема – сайт не скроллится на айфоне. Не знаю, что делать. + нужна помощь с select в ...Закрыт7 лет назад
Доробка по сайту. - Розміщення товарів яких не має в наявності в кінець списку. - Додати фільтр в підкатегорії - Модальне вікно - Поправити відображення пошуку в мобільній версії ...Закрыт7 лет назад
1. "заказать обратный звонок" На главной и "форма обратной связи" в Контактах не приходят на почту. 2.Перестал работать визуальный редактор текста(немогу выстасть заголовки в редакторе H1,H2 и.т.д) 3."Карта c Адресом " d Контактах ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад