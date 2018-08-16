Доробка по сайту.

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Закрыт2 заявки122 просмотра

Доробка по сайту.

- Розміщення товарів яких не має в наявності в кінець списку.

- Додати фільтр в підкатегорії

- Модальне вікно 

- Поправити відображення пошуку в мобільній версії

ФІЛЬТР тут присутній 

https://kiddimoda.com.ua/4-zima

В підрозділи додати наприклад

https://kiddimoda.com.ua/41-shkolnye-bluzki-rubashki-golfy-polo-dlya-devochki

Товари яких не має в списку

https://kiddimoda.com.ua/8-shkola присутні на першій сторінці а мають бути в кінці

При нажиманні в корзину відкривається вікно http://picua.org/img/2018-08/15/hv2u7ix16f2tgh9if57zbclkh.png

а має бути так

http://picua.org/img/2018-08/15/0ey7quecly9umzpr9y8753t56.png

7 лет назад
venweb
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров