Создать шаблон на bootstrap уже имеющегося шаблона

Нужно скопировать один шаблон донора один в один, и сделать свой код на актуальной версии bootstrap с чистым своим css.

Вот шаблон который нужно скопировать на bootstrap:

letyshops.com/ – главная

letyshops.com/shops – внутренняя

letyshops.com/shops/lamod... – артикул

у нового шаблона должно быть так же всё адаптированно как и у донора

на выходе 3 html файла, и папки с css, иконками и тд

сделано должно быть на совесть с аккуратным своим html & css кодом на bootstrap

платить могу с PayPal, сроки до 5 дней