Создать шаблон на bootstrap уже имеющегося шаблона

$80
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Закрыт2 заявки151 просмотр

Нужно скопировать один шаблон донора один в один, и сделать свой код на актуальной версии bootstrap с чистым своим css.  

Вот шаблон который нужно скопировать на bootstrap: 

letyshops.com/ – главная 

letyshops.com/shops – внутренняя 

letyshops.com/shops/lamod... – артикул 

у нового шаблона должно быть так же всё адаптированно как и у донора 

на выходе 3 html файла, и папки с css, иконками и тд 

сделано должно быть на совесть с аккуратным своим html & css кодом на bootstrap

платить могу с PayPal, сроки до 5 дней

BootstrapCSSHTML
7 лет назад
webrambo
34 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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