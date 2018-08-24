Требуется разработчик

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки145 просмотров

сделать этому сайту мобильную версию http://liberty-edu.kz/ (собрать под мобилку) и немного отредактировать инфу

7 лет назад
narchenko_ast
Анатолий 
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

Serdnaley
31 год
8 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$25
1 день
Отличный специалист, всё вовремя, и быстро. коммуникабельный, всегда на связи. Рад сотрудничеству!
Отличный заказчик. Взял проект с сомнением, но не пожалел! Рад знакомству!

Заявки фрилансеров

Serdnaley
31 год
8 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад