Доработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки167 просмотров

Нужно доработать некоторые моменты на сайте согласно Т.З. ссылка на Т.З. https://drive.google.com/file/d/17vnohY7IV946HGqPm3yWPEdHLS2h9v66/view

7 лет назад
Klimroy33
Сергей 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров