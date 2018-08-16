Внести правки в бек

  1. Биржа фриланса
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Закрытнет заявок136 просмотров

Бек написан на node.js, апи qraphql. База - PostgreSQL.

Нужно внести несколько доработок:

1. При регистрации нового пользователя передать в сторонний сервис контактную информацию. Механизм есть, нужно добавить новое поле.

2. При успешном проведении оплаты передать в сторонний сервис информацию об оплате.

3. Несколько мелких правок таких как: поменять роли пользователей (внесение записей в БД руками).

Прошу указать примерный срок и цену.

Node.jsPostgreSQL
7 лет назад
xels
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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