Написать парсер чтоб брал инфу с сайта

Нужно написать парсер который будет проходить по сайту и копировать недостающие объекты на сайт (запускаться будет производиться мной в нужный мне момент)

сайт который нужно парсить постоянно https://novostroy32.ru вся структура как тут

нужно брать:

раздел

название

адрес

цена

цена 1 кв

свойства объекта (в разные поля)

картинки

описание

ход строительстава у кого есть

документы

акредитация банков у кого есть

Вообщем все как там