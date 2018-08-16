Написать парсер чтоб брал инфу с сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок171 просмотр

Нужно написать парсер который будет проходить по сайту и копировать недостающие объекты на сайт (запускаться будет производиться мной в нужный мне момент) 

сайт который нужно парсить постоянно https://novostroy32.ru  вся структура как тут 

нужно брать: 

раздел 

название 

адрес 

цена 

цена 1 кв 

свойства объекта (в разные поля) 

картинки 

описание 

ход строительстава у кого есть 

документы 

акредитация банков у кого есть 

Вообщем все как там

7 лет назад
hurify
40 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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