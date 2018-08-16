Задание тут находится https://goo.gl/QArDFE от вас сроки и бюджет
Написать парсер чтоб брал инфу с сайта
Нужно написать парсер который будет проходить по сайту и копировать недостающие объекты на сайт (запускаться будет производиться мной в нужный мне момент)
сайт который нужно парсить постоянно https://novostroy32.ru вся структура как тут
нужно брать:
раздел
название
адрес
цена
цена 1 кв
свойства объекта (в разные поля)
картинки
описание
ход строительстава у кого есть
документы
акредитация банков у кого есть
Вообщем все как там
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