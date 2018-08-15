Оптимизация сайта под мобильные устройства - платформа Tilda

Задание: оптимизировать сайт построеный на платформе Tilda под мобильные устройства.

Работа удаленно, но предусматривается активное общение с другими участниками проекта.

Заданаие скорее простое для людей знакомых с Tilda. Все материали уже есть, нужно только оптимизировать под маленькие экраны смартфонов и планшетов.

Детали: сайт состоит из 25 страниц, 20 из которых имеют одинаковую структуру (20 уроков)

Требования:

- Портфолио, сайты созданые на Tilda и оптимизированные под разные устройства

- Опыт работы с Tilda

- Наличие смартфона (4-6 дюймов) и планшета (7-10 дюймов) для проверки без использование эмулятора

Наличие формального образования не требуется.