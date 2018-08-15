Сверстать и опубликовать сигнальный вариант сайта (в течении суток)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки130 просмотров

Надо написать код и временно опубликовать сайт для просмотра.  Чтобы мы понимали как это все будет выглядеть, управляться, UI и прочее. Советы приветствуются. Если качество понравится,  закажем полноценный сайт.  CMS не важна (желательна Битрикс). 

- Главная (здесь и далее смотрим на дизайн, контент будет другим) https://yadi.sk/i/Qw85r0xp3Yfs9o

- Раздел проектов https://yadi.sk/i/Ii97-zv63YfsuZ, при переходе в описание открывается полная страница https://yadi.sk/i/xDoYsj2l3YftS9

- Раздел инфографики: https://yadi.sk/i/LwLRb8GM3YfuLE

7 лет назад
project-agile
Мирлан 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров