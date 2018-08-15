Здравствуйте ! У меня проблема с двумя сайтами на хостинге - r e g. r u Служба поддержки написала, что с моей VPN площадки исходит вредоносный код. Раньше я заходил ...
Сверстать и опубликовать сигнальный вариант сайта (в течении суток)
Надо написать код и временно опубликовать сайт для просмотра. Чтобы мы понимали как это все будет выглядеть, управляться, UI и прочее. Советы приветствуются. Если качество понравится, закажем полноценный сайт. CMS не важна (желательна Битрикс).
- Главная (здесь и далее смотрим на дизайн, контент будет другим) https://yadi.sk/i/Qw85r0xp3Yfs9o
- Раздел проектов https://yadi.sk/i/Ii97-zv63YfsuZ, при переходе в описание открывается полная страница https://yadi.sk/i/xDoYsj2l3YftS9
- Раздел инфографики: https://yadi.sk/i/LwLRb8GM3YfuLE
Заявки фрилансеров
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