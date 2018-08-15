Сверстать и опубликовать сигнальный вариант сайта (в течении суток)

Надо написать код и временно опубликовать сайт для просмотра. Чтобы мы понимали как это все будет выглядеть, управляться, UI и прочее. Советы приветствуются. Если качество понравится, закажем полноценный сайт. CMS не важна (желательна Битрикс).

- Главная (здесь и далее смотрим на дизайн, контент будет другим) https://yadi.sk/i/Qw85r0xp3Yfs9o

- Раздел проектов https://yadi.sk/i/Ii97-zv63YfsuZ, при переходе в описание открывается полная страница https://yadi.sk/i/xDoYsj2l3YftS9

- Раздел инфографики: https://yadi.sk/i/LwLRb8GM3YfuLE