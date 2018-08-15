Доработка для сайта на shop-script

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка144 просмотра

Необходимо разработать дополнение для магазина на shop-script, который реализует функцию "общения" товара друг с другом, как это реализовано на сайте https://video-shoper.ru/catalog/samsung_phone.html

7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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Нет заявок фрилансеров