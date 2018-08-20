Вытащить курс валют с двух сайтов (скрипт на php)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок158 просмотров

Нужен скрипт на php, который:

парсит две страницы (одна - html, вторая xml) и вытаскивает с каждой из них по одному значению курсов валют.

С одной страницы - курс JPY/USD, с другой RUB/USD.

Важно: перед парсингом страницы необходимо убедиться, что страница сайта загрузилась полностью, и что полученный html/xml именно тот, который нужен (что в нем есть необходимые сигнатуры: строки, присущие этой странице).

Адреса страниц сообщу при начале работы.

HTMLPHP
7 лет назад
sourcettyru
Александр 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$10
1 день
Всё ок.
Взаимно

Заявки фрилансеров

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад