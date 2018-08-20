Нужно выгрузить все картинки и сжать их и загрузить обратно, чтобы страница загружалась быстрее
Вытащить курс валют с двух сайтов (скрипт на php)
Нужен скрипт на php, который:
парсит две страницы (одна - html, вторая xml) и вытаскивает с каждой из них по одному значению курсов валют.
С одной страницы - курс JPY/USD, с другой RUB/USD.
Важно: перед парсингом страницы необходимо убедиться, что страница сайта загрузилась полностью, и что полученный html/xml именно тот, который нужен (что в нем есть необходимые сигнатуры: строки, присущие этой странице).
Адреса страниц сообщу при начале работы.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $6Веб-программирование10 заявокЗакрыт7 лет назад
добрый день. необходимо сверстать сайт с функцией личного кабинета. адаптивный. проект – образовательная платформа. возможна покупка готового шаблона для образовательных проектов. примерный функционал: предполагается Главная страница + 3 кабинета (кабинет ...Закрыт7 лет назад
В личном кабинете добавить ID пользователя, которое будет автоматически генерироваться при регистрации. И будет неизменно. Эта информация должна быть выделена внешне крупным планом в личном кабинете пользователя. При регистрации нового пользователя ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Представить с помощью инфографики как функционирует система мониторинга погодных условий. Отразить слоями показатели: температура давление ветер осадки пожары уровень воды ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $45
Ищу веб-мастера для разработки портала о такси. Движок и шаб WP https://microjobengine.enginethemes.com/ Первый пакет правок нужно сделать структуру категорий/подкатегорий и фильтр добавить. Также нужно прикрутить смс авторизацию, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Отпарсить и скачать содержимое торрент сайтаЗакрыт7 лет назад
- $445
Необходимо разработать сайт услуг по подготовленному дизайну. Выбор движка за разработчиком, но предпочтение отдадим opencart или wordpress. Очень внимательно будет осуществляьтся приемка работ на предмет СЕО требований, лишних библиотек и лишних вызовов джаваскрипта, выравнивание и ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно парсить сайт с фильмами онлайн. 1) запустить разово 2) ежедневно запускать, скачивать обновление 3) результат работы скрипта на почту (что скачал сегодня )Закрыт7 лет назад
- $30
Необходимо скопировать функционал онлайн калькулятора: specprommet.ru/kalkulyator/ (только вкладку Черный) и вставить на сайт (движок wordpress) Нужна только онлайн версия, без скачивания на компьютер и истории расчетов.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день коллеги, есть такая страничка: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:JsT4YkN1EI4J:https://www.condis.es/tiendas-condis+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=id (из кэша, так как у меня не открывается) Там слева карта и справа список магазинов, что нужно скопировать, оставив только магазины из фильтра M, L или XL. Отдельные ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад