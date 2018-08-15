Доработки на WP

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка93 просмотра

Ищу веб-мастера для разработки портала о такси.

Движок и шаб WP https://microjobengine.enginethemes.com/

Первый пакет правок нужно сделать структуру категорий/подкатегорий и фильтр добавить.

Также нужно прикрутить смс авторизацию, удобное проработанное API есть - https://smsc.ru/api/

WordPress
7 лет назад
ac1q
Юрий 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров