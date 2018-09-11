Добрый день коллеги, есть такая страничка: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:JsT4YkN1EI4J:https://www.condis.es/tiendas-condis+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=id (из кэша, так как у меня не открывается) Там слева карта и справа список магазинов, что нужно скопировать, оставив только магазины из фильтра M, L или XL. Отдельные ...
Необходимо скопировать функционал онлайн калькулятора.
Необходимо скопировать функционал онлайн калькулятора: specprommet.ru/kalkulyator/ (только вкладку Черный)
и вставить на сайт (движок wordpress)
Нужна только онлайн версия, без скачивания на компьютер и истории расчетов.
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