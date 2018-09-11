Необходимо скопировать функционал онлайн калькулятора.

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки153 просмотра

Необходимо скопировать функционал онлайн калькулятора: specprommet.ru/kalkulyator/ (только вкладку Черный)

и вставить на сайт (движок wordpress)

Нужна только онлайн версия, без скачивания на компьютер и истории расчетов.

WordPress
7 лет назад
van74
Иван 
31 год
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$25
2 дня
Все хорошо, адекватно выполнена работа. Проблем не возникло, будем работать дальше.
Хороший, грамотный заказчик, который знает, что хочет и умеет доступно объяснить

Заявки фрилансеров

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад