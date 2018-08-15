Доработка функционала сервиса под обновленный дизайн Обязательно!!! 1. Посмотреть требования к исполнителю (в приложении) 2. Сопроводить отклик необходимо комментарием: Требования прочитаны, квалификация соответствует. 3. Отклики без данного комментария не рассматриваются.
Настроить отправку форм с вордпресс в битрикс24
Настроить перехватчик форм на битрикс24, так же настроить цели для яндекс метрики
Заявки фрилансеров
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