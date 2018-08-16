Нужно настроить форму обратной связи

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок163 просмотра

Нужно настроить форму обратной связи и обратного звонка на 1 странице.

7 лет назад
Marketing88
Александр 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$7
1 день
Сделал все отлично и оперативно! Соблюдает все договоренности и просьбы, отличная работа!
Был рад сотрудничать с Александром. Отличный заказчик, все было предельно понятно. Хорошо поставленная задача и скорая оплата после выполнения. Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад