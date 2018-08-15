Поддержка производительного Frontend на React

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок191 просмотр

Имеется блок задач на React и чистый JavaScript. Необходимы очень хорошие знания верстки и JavaScript. Задача заключается в поддержке и доработке существующего функционала с грамотно построенной архитектурой, отклонения от архитектуры или ее угнетение недопустимы.

JavaScript
7 лет назад
kovganiv
Игорь 
28 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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