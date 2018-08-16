Разработка системы документооборота на Python/Django

$1680
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок180 просмотров

Необходимо произвести доработки по проекту на Python. Задача долгосрочная.

Нужны твердые знания и умения построения архитектуры системы Python/Django/Flask серверных приложений.

Обязательная занятость на проекте 35 часов в неделю.

DjangoFlaskPython
7 лет назад
kovganiv
Игорь 
28 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров