Разработка frontend’a для вебсервиса на строительную тематику

$850
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок241 просмотр

Необходимо сделать вёрстку и фронтенд для сайта строительной тематики. ТЗ и документацию вышлю по email. 

Необходимо работать в команде с backend разработчиком. Проект достаточно большой и интересный. 

7 лет назад
IlyaShap
Илья 
31 год
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

revladov
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$850
20 дней
Владимир очень грамотный исполнитель. Все время был на связи. Хорошо владеет вспомогательными инструментами разработчика (Git). Работу выполнил качественно и быстро. Очень коммуникабельный. На вопросы/замечания реагировал оперативно. Рекомендую к сотрудничеству.
Компетентный и серьезный заказчик. Доброжелательность в общении и понимание всех нюансов работы. Четкое ТЗ, всегда на связи, моментальная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

revladov
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад