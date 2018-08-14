Переделать скрипт кнопок социальных сетей, или написать новый.

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Закрыт1 заявка130 просмотров

на сайте стоит скрипт кнопок социальных сетей. , но скрипт "кривой" в некоторые соцсети отправляет ссылку на новость без фото. нужно написать нормальный скрипт с таким же дизайном кнопок, либо исправить этот

7 лет назад
guest_15176093614258
7 лет в сервисе
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6 лет назад

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