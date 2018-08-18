Скрипт обработки запроса клиента на фотографию, настройка сервера.

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Завершен2 заявки153 просмотра

При нажатии на миниатюру фотографии на сайте открывается адрес:

http://сайт.ru/data/content/gora1.jpg

И показывается полная фотография.

Нужно чтобы открывался адрес вида:

http://сайт.ru/data/content/gora1_jpg/

Фотография показывалась в шаблоне. Шаблон так же необходимо разработать.

В шаблоне необходимо предусмотреть переход к следующей и предыдущей (по дате) фотографии из директории /content/

7 лет назад
Domovoy1971
Сергей 
53 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

aszemcov
Алексей 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
12 дней назад
7 лет назад
$30
2 дня
Работу сделал отлично. Приятен в коммуникации. Вообще.... лет за 20 работы с веб-программистами, самое приятное впечатление.
Приятный заказчик. От него четкое понимание того, что нужно сделать, приятное общение и бонусы в виде доплаты. Определённо рекомендую!

Заявки фрилансеров

aszemcov
Алексей 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
12 дней назад
7 лет назад