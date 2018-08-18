На высоконагруженный (десятки тысяч пользователей) и интересный проект требуется опытный frontend JavaScript программист уровня Middle/Senior с опытом по данному направлению от 3 лет. На данный момент у нас используется надстройка над jQuery и мы готовы ...
Скрипт обработки запроса клиента на фотографию, настройка сервера.
При нажатии на миниатюру фотографии на сайте открывается адрес:
http://сайт.ru/data/content/gora1.jpg
И показывается полная фотография.
Нужно чтобы открывался адрес вида:
http://сайт.ru/data/content/gora1_jpg/
Фотография показывалась в шаблоне. Шаблон так же необходимо разработать.
В шаблоне необходимо предусмотреть переход к следующей и предыдущей (по дате) фотографии из директории /content/
Выбранный исполнитель
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