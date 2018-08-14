На высоконагруженный (десятки тысяч пользователей) и интересный проект требуется опытный frontend JavaScript программист уровня Middle/Senior с опытом по данному направлению от 3 лет. На данный момент у нас используется надстройка над jQuery и мы готовы ...
Написать плагин кеша для вукомерс
мне нужно написать плагин кеша для вукомерс
что бы страницы товара и категории сохранялись как статический хтмл
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