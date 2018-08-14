Написать плагин кеша для вукомерс

$80
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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка135 просмотров

мне нужно написать плагин кеша для вукомерс

что бы страницы товара и категории сохранялись как статический хтмл

7 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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