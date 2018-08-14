Адаптивный сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок204 просмотра

Требуется человек с опытом работы с сайтами на  платформе wordpress. Нужно сделать адаптированную версию существующего сайта  mara-nova.ru. Также требуется небольшой редизайн сайта в целом. 

WordPress
7 лет назад
maranov
Роман 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров