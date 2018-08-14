Ищем хорошего фронтендера/верстальщика

Шаблон референс – www.gametwist.com/ru/

Наш дефолтный шаблон – gay.casino/

Стек технологий – react.js + typescript + mobx + jade + sass(BEM naming)

Суть задачи:

У нас есть онлайн платформа для онлайн-казино, что позволяет нам генерировать много шаблонов под разные домены, идея заключалась в том что бы продавать клиенту полностью готовое решение в котором из коробки есть все необходимое для запуска онлайн-казино, это платежные системы, более 200 игр, различные бонусы итд. Мы столкнулись с проблемой что многие клиенты не в состоянии лично переделать дефолтный шаблон под их личные нужды, в связи с этим мы оказываем им помощь в переделке шаблона под их дизайн. Обычно дизайна нету, есть только шаблон референс.

Суть самой задачи – это переделать дефолтный шаблон визуально и максимально возможно с точки зрения доступного функционала под шаблон референс.

Вам дадут доступ в гит к дефолтному шаблону.

Все написаное выше, это тестовое задание, если вы его выполните и мы останемся друг другом довольны, мы можем обеспечить максимально возможную для вас загрузку такого плана работой!