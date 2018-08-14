Сделать модуль Wallet One для Opencart под p2p-платежи

Стандартный модуль связи не подходит для платежей от физлица физлицу (peer to peer), и доработать его не получится.

Необходимо:

Добавить на сайт систему оплаты Wallet One для расчётов с физ.лицами.

Реализовать механизм автоматического выбора системы оплаты в зависимости от типа кондитера

Настроить систему оплаты таким образом, чтобы платежи с банковской карты покупателя зачислялись на банковскую карту кондитера через Wallet One.

Реализовать механизм сбора комиссии с платежа в пользу магазина.

Техническая документация по платёжной системе:

https://docs.google.com/document/d/17WBBerMcfyIjKRIXadXBiPlIEbAyKsTdHn0LrCOHVCs/edit#heading=h.t74grmuth2w2