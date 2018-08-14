Сделать модуль Wallet One для Opencart под p2p-платежи

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка202 просмотра

Стандартный модуль связи не подходит для платежей от физлица физлицу (peer to peer), и доработать его не получится. 

Необходимо: 

Добавить на сайт систему оплаты Wallet One для расчётов с физ.лицами. 

Реализовать механизм автоматического выбора системы оплаты в зависимости от типа кондитера 

Настроить систему оплаты таким образом, чтобы платежи с банковской карты покупателя зачислялись на банковскую карту кондитера через Wallet One. 

Реализовать механизм сбора комиссии с платежа в пользу магазина. 

Техническая документация по платёжной системе: 

https://docs.google.com/document/d/17WBBerMcfyIjKRIXadXBiPlIEbAyKsTdHn0LrCOHVCs/edit#heading=h.t74grmuth2w2

Opencart
7 лет назад
Anastasia_march
34 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров