Необходимо обновить / исправить парсеры по курсам валют по след банкам

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Закрыт1 заявка105 просмотров

Необходимо обновить / исправить парсеры по курсам валют по след банкам для сайта bai.kz

сайт на фреймворке symfony2

исправить наличные и безналичные https://bai.kz/bank/sberbank/kursy/ 

источник https://www.sberbank.kz/ru/individuals/rates/currencies?show=graded 

исправить наличные и добавить безналичные  https://bai.kz/bank/centrkredit/kursy/

источник https://www.bcc.kz/about/kursy-valyut/

добавить безналичные https://bai.kz/bank/narodnyi-bank/kursy/almaty/

 источник https://halykbank.kz/exchange_rates (вкладка курсы по карточкам)

добавить безналичные https://bai.kz/bank/cesnabank/kursy/almaty/

источник https://www.tsb.kz/about/exchange_rates/

7 лет назад
jurij-shatc
Юрий Шатц 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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