Написать парсер сайта со шрифтами

Нужно спарсить изображения шрифтов с сайта http://www.identifont.com/years.html

Изображения назвать в формате «год создания шрифта - название шрифта - имя дизайнера»

Например, 1495 - Garamond - Claude Garamond

Код обязательно на питоне, на выходе нужен рабочий файлик скрипта, который я запускаю у себя на компе и он сохраняет картинки в папку fonts images

Детали

- логика выглядит так — перехоим в год, затем последовательно переходим в каждый шрифт года и сохраняем картинку

- если дизайнеров несколько, берем первых 2х, остальных не берем