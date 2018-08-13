Написать Apps Script для создания коммерческих предложений

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки112 просмотров

Хочу автоматизировать процесс созданий моих коммерческих предложений. Конечная цена зависит от нескольких факторов. Клиенту нужно упростить работу. Он должен вбить необходимы аттрибуты на что он получит конечную цену. 

Каким будет фронт энд не так важно. Google spreadsheet или приложение

7 лет назад
alexchanuk
40 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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