Подключение API mango telecom к сайту на Wordpress

Мы являемся дилером (посредником, представителем) услуг Манго Телеком.

Задача следующая:

Есть наш сайт с движком вордпресс. (движок можно поменять)

Есть цифровая АТС Манго-Телеком с освоим АПИ https://krasnodar.mango-office.ru/support/integratsiya_api/

Мы хотим продавать услуги телефонии от своего имени, следовательно нужно сделать так, чтоб

клиент заходил на наш сайт в закрытый раздел (по логину и паролю) и видел там статистику, звонки и прочую

информацию, получаемую по API от Манго телеком.