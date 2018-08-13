Подключение API mango telecom к сайту на Wordpress

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Закрыт1 заявка217 просмотров

Мы являемся дилером (посредником, представителем) услуг Манго Телеком. 

Задача следующая: 

Есть наш сайт с движком вордпресс. (движок можно поменять) 

Есть цифровая АТС Манго-Телеком с освоим АПИ https://krasnodar.mango-office.ru/support/integratsiya_api/

Мы хотим продавать услуги телефонии от своего имени, следовательно нужно сделать так, чтоб 

клиент заходил на наш сайт в закрытый раздел (по логину и паролю) и видел там статистику, звонки и прочую 

информацию, получаемую по API от Манго телеком.  

WordPress
7 лет назад
Taliesine
Георгий 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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