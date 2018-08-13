Оптимизировать скорость загрузки/обработки данных в таблицу (datatables) для специалистов jQuery. Проблема: При большом объеме данных все зависает. Используется: https://datatables.net/examples/index Оставляйте ваш скайп для свази. Для специалистов jQuery
Подключение API mango telecom к сайту на Wordpress
Мы являемся дилером (посредником, представителем) услуг Манго Телеком.
Задача следующая:
Есть наш сайт с движком вордпресс. (движок можно поменять)
Есть цифровая АТС Манго-Телеком с освоим АПИ https://krasnodar.mango-office.ru/support/integratsiya_api/
Мы хотим продавать услуги телефонии от своего имени, следовательно нужно сделать так, чтоб
клиент заходил на наш сайт в закрытый раздел (по логину и паролю) и видел там статистику, звонки и прочую
информацию, получаемую по API от Манго телеком.
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