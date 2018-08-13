Правки в интернет магазин OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок133 просмотра

Добрый день

Есть интернет-магазин на Opencart

Нужно внести ряд правок, Тз и так же ссылку на сайт 

В ЛС

Оплата поэтапная. Сделали несколько пунктов оплатил и т.д

Есть постоянная работа, поэтому работать со мной выгодно

Если заинтересованы в заказе

напишите в ЛС

Скину ТЗ и обсудим

Бюджет 6000 рублей

Opencart
7 лет назад
sajtpro100
Олег 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров