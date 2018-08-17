Доработка проекта на Joomla 3.8 - Срочно!

Оптимизировать скорость загрузки/обработки данных в таблицу (datatables) для специалистов jQuery. Проблема: При большом объеме данных все зависает. Используется: https://datatables.net/examples/index Оставляйте ваш скайп для свази. Для специалистов jQuery
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