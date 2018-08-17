Доработка проекта на Joomla 3.8 - Срочно!

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки134 просмотра

Доработка проекта на Joomla 3.8 - Срочно!

ТЗ имеется, срок сегодня к ночи

Оплата строго по факту готовности проекта, БЕЗ аванса

Бюджет 45$

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Joomla
7 лет назад
webcreatr
Андрей 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
28 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$50
1 день
Отличный исполнитель, всё сделано очень круто! Любые правки терпеливо вносил до самого завершения проекта, только положительные эмоции!
Спасибо за заказ, отзыв и профессиональный подход к делу! Было очень приятно поработать.

Заявки фрилансеров

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад