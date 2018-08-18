PHP cкрипт отправки почты через API почтового сервера

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Завершен2 заявки127 просмотров

Нужен PHP скрипт отправки почты через API почтового сервера (можно Gmail), Скрипт должен работать так:

Создана задача в CRM - отправляется POST запрос на скрипт (содержащий тему, тело, получателей и аккаунт, с которого надо отправить итд.). 

Добавляем новый ответ в задаче  CRM - отправляется POST запрос на скрипт (содержащий тему, тело, получателей и аккаунт, с которого надо отправить итд.). Но тут очень желательно отправить именно ответ на входящее письмо (что бы сохранилась цепочка).

PHP
7 лет назад
sunford
Андрей 
41 год
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3 года назад

Выбранный исполнитель

denisovv
Виталий 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
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denisovv
Виталий 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад