PHP cкрипт отправки почты через API почтового сервера

Нужен PHP скрипт отправки почты через API почтового сервера (можно Gmail), Скрипт должен работать так:

Создана задача в CRM - отправляется POST запрос на скрипт (содержащий тему, тело, получателей и аккаунт, с которого надо отправить итд.).

Добавляем новый ответ в задаче CRM - отправляется POST запрос на скрипт (содержащий тему, тело, получателей и аккаунт, с которого надо отправить итд.). Но тут очень желательно отправить именно ответ на входящее письмо (что бы сохранилась цепочка).