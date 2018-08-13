Нужен дев с знанием Python 3 Задачи : - ревью текущего кода (созвон и разбор) - дописать некоторую логику - нужно дополнительно покрыть тестами Чат бот на питоне, ...
Чекер аккаунтов
Интересует чекер аккаунтов на валидность сайта kidstaff.com.ua
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