Доработки по функционалу на сайте gammapv.kz (Modx Revolution)

Необходимо доработать некоторые моменты на сайте gammapv.kz (Modx Revolution).

1. Не загружаются товары на подкатегорию 130 (в линолеуме) - http://prntscr.com/kgytn2.

вот айл где указана категория 130 - http://prntscr.com/kgyvdi

2. Когда заходим в коллекцию фото коллекции не отображается, http://prntscr.com/kgyx7n, а когда переходим на нее - http://prntscr.com/kgyxha

3. В разделе "Линолеум" фото коллекций указаны, Но в подразделах (бытовой, коммерческий и полукоммерческий) фото тех же коллекций не отображены

4. Когда мы загружаем архив с картинками, он нигде не отображается (ни в админке, нив assets, ни на сайте), соответственно его никак не симпортируешь

5. При нажатии на названия некоторых коллекций отображаются все товары которые относятся к этой коллекции (и ламинат и линолеум). http://prntscr.com/kgzbhc

Например коллекция Delta есть в ламинате и в линолеуме, надо чтобы было разделение, чтобы товары этих 2 категорий не перемешивались

4. установить разные ед.измерения в товарах

Задачи связаны с импортированием товаров с excel таблицы на сайт.