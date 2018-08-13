Веб приложение для программируемых логических контроллеров

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки118 просмотров

Мы разрабатываем Веб-приложение. Нам нужно чтобы мы могли получать информацию в свою базу данных с контроллеров через брокер MQTT и протокол Modbus. Нужна совместная доработка, или консультация

Обязательные требования:

Совместная работа с разработчиком 

Консультация 

Передача исходного кода 

Работоспособность системы 

Прием данных с контроллеров

7 лет назад
askairbek
Азамат 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Мини сайт с PUSH оповещениями!

    Здравствуйте Уважаемые фрилансеры! Требуется разработать мини сайт где пользователи будут регистрироваться через API facebook иGoogle  и по средствам API OneSignal будут получать оповещения о событиях. По визуальной части элементарный ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработки для самописном движке на PHP

    Исполнитель, ознакомьтесь с задачей. Укажите стоимость и срок выполнения. Описание с иллюстрациями тут - https://docs.google.com/document/d/1CVPf_H49C7TLf4iH-Sn7tsB40vn6WzEbEKDTnn_Tz4w/edit# Ниже тот же самый текст, только без иллюстраций. Если есть вопросы, то задавайте в комментах. Если ...

    PHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка сайта на ВП (верстка)

    Имеется сайт на вп https://breezysound.ru/ Задача сделать редизайн 4 страниц сайта: 1. https://breezysound.ru/services/ - здесь добавляем перевод видеороликов 2. https://breezysound.ru/services/videoroliki/  3. https://breezysound.ru/services/ozvuchivanie/ 4.  https://breezysound.ru/service/lokalizaciya-i-perevod/ На главную, страницы выше - добавить форму  (опросник), будет 3-4 ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Интегрировать заявки с 1С

    Требуется реализовать интеграцию заявок с сайта rent.albatroc.com с 1С Требования: 1. Отправка данных поступающих через формы обратной связи в 1С 2. Получение номера и даты заявки и вставка в отправляющиеся ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Телеграмм бот для пересылки части сообщений из канала

    $20

    Нужен бот, который: - будет подписан на один или несколько публичных каналов; - из всего потока сообщений в каналах будет выделять фразу, начинающуюся с настраиваемого сигнала/маркера (например !bgn) и заканчивающуюся иным специальным маркером ...

    PHPPython
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Парсинг Яндекс.Маркета

    Добрый день, фрилансеры.  Нужно спарсить фото и несколько строк данных из Яндекс.Маркета: смартфоны, планшеты, ноутбуки.  В таблице перечисление интересующих брендов, другие бренды не нужны.  По смартфонам 12 брендов, парсим все ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт на телефоне открывается не по ширине. Надо починить.

    $5

    rosbesedka.ru  Если открываешь с айфона, то сайт не влазит в экран (показывается часть, и надо двигать) Нужно сделать так чтобы сайт был по ширине окна телефона просто Адаптивную ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработка JavaScript кликера.

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Требуется разработать ява скрипт кликер который будет размещаться на сайте вместе с iframe другого сайта и будет производить 1 клик. проще говоря нужно чтобы человек автоматически подписывался на канал ютуб попав ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад