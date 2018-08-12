Парсинг Яндекс.Маркета

Добрый день, фрилансеры.

Нужно спарсить фото и несколько строк данных из Яндекс.Маркета: смартфоны, планшеты, ноутбуки.

В таблице перечисление интересующих брендов, другие бренды не нужны.

По смартфонам 12 брендов, парсим все "в продаже".

По планшетам 11 брендов, парсим все "в продаже".

По ноутбукам 10 брендов, парсим по 50шт каждого бренда, с сортировкой "по популярности"(самые популярные) и "в продаже".

Также в таблице вид, который я хотел бы получить.

Вопрос 1. Сделайте, пожалуйста, пример результата, буквально по несколько строк.

Вопрос 2. Можно ли, чтобы фото было всего 3: Перед, зад, сбоку? Или так спарсить не получится?

Вопрос 3. Какие имена файлов будут в результате? Можно ли придумать своё соответсвие файла и строки в таблице? Например type-brand-model-id.jpg

Вопрос 4. Вы можете сказать сколько получится в итоге cмартфонов и планшетов?

Вопрос 5. Укажите свою цену и срок за который выполните работу. Оплату планирую проводить через безопасную сделку.

Спасибо за ваше внимание и время.