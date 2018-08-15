Доработки каталога API и фильтра на Js

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки161 просмотр

1. подключить debounce3. добавить кнопку в фильтр - Сбросить фильтр (сбросить все выбранные критерии списка)﻿﻿4. если ни один из критерив не соотвествует данным, вывести сообщение на странице о том, что Под такие фильтры не попал ни один тур. 5. добавить к туру кнопку подробнее с ссылкой на тур

JavaScript
7 лет назад
sergeywebster
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Yugofx
Юрий 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 отзывов
7 лет назад
$50
2 дня
Отлично справился с задачами, как всегда!
Был рад помочь!

Заявки фрилансеров

Yugofx
Юрий 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 отзывов
7 лет назад