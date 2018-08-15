Доработки каталога API и фильтра на Js

1. подключить debounce3. добавить кнопку в фильтр - Сбросить фильтр (сбросить все выбранные критерии списка)﻿﻿4. если ни один из критерив не соотвествует данным, вывести сообщение на странице о том, что Под такие фильтры не попал ни один тур. 5. добавить к туру кнопку подробнее с ссылкой на тур