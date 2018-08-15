Доработка каталога API

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки139 просмотров

Необходимо для каталога получаемого по api сделать следующую задачу: 

1. сделать возможность подгрузки списка каталога по принципу ленты вк 

7 лет назад
sergeywebster
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Yugofx
Юрий 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 отзывов
7 лет назад
$80
2 дня
Отлично поработали, спасибо!
Приятно было продолжить проект!

Заявки фрилансеров

Yugofx
Юрий 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 отзывов
7 лет назад