Вывести доп меню - битрикс

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок154 просмотра

Сейчас есть левое меню, выводится через компонент меню.

Нужно при наведении на пункт меню выводить доп меню. 

http://service.bmkmed.ru

как тут http://service.bmkmed.ru/uslugi.php  (тут просто html ) раздел лицензии

300 рублей

HTML
7 лет назад
snevzorova87
Светлана 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров