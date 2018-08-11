Необходимо создать виртуальные поддомены с названием российских городов (список городов предоставим). При заходе на страницу: moskva.domen.ru должен в шаблоне отображаться название города на русском, т.е. Москва. (Достаточно в БД хранить соответствие русского ...
Доработки на сайте: 1. верстка, 2. правка кода 3. иконки продукции
Сайт arbuz-print.ru.
Для верстальщика
- Надо визуально "причесать" сайт, дать рекомендации и внести правки, сделать норм мобильную версию.
Для кодера:
- сделать или прикрутить модули доставки,
- разработка новых калькуляторов на базе готовых и также новых,
- возможно разработка CRM при наличии желания и знаний,
- при достаточном опыте и желании возможна переписка/доработка кода расчетов,
- работа поэтапная, желательно долговременное сотрудничество по сайту.
Для дизайнера:
- дать рекомендации по сайту
- сделать новые иконки на продукцию
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