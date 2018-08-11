Доработки на сайте: 1. верстка, 2. правка кода 3. иконки продукции

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Закрыт1 заявка188 просмотров

Сайт arbuz-print.ru.

 

Для верстальщика

- Надо визуально "причесать" сайт, дать рекомендации и внести правки, сделать норм мобильную версию.

Для кодера:

- сделать или прикрутить модули доставки,

- разработка новых калькуляторов на базе готовых и также новых,

- возможно разработка CRM при наличии желания и знаний,

- при достаточном опыте и желании возможна переписка/доработка кода расчетов,

- работа поэтапная, желательно долговременное сотрудничество по сайту.

Для дизайнера:

- дать рекомендации по сайту

- сделать новые иконки на продукцию

7 лет назад
Sashok_75
Алекс 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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