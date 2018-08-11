Доработки на сайте: 1. верстка, 2. правка кода 3. иконки продукции

Добрый день Нужна помощь с микроразметкой рубрик WordPress сайта для отображения их рейтинга в поиске Google. Пример, чтобы было понятно http://joxi.ru/krDOZkdUE1oq9A Использовали плагин wp postratings, вывели его в шаблоне записей ...