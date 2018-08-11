Нужно доработать интернет-магазин на prestashop. Подробное ТЗ вышлю на почту кандидатам.
[ Доработки по Интернет-магазину на Shop-Script 7 ]
Добрый день!
Необходимо доработать интернет-магазин optorion.ru
Правки описаны в Гугл документе. Начинаются и заканчиваются со слова ОЦЕНКА. На другое не обращаться внимание.
https://docs.google.com/document/d/1zFB7S5Nec4JByaH3mLe4u15CugrOTMROcgZb1sTw6tM/edit
ВНИМАНИЕ ШАБЛОННЫЙ ОТВЕТЫ УДАЛЯЮ! ПИШИТЕ В ОТВЕТЕ НА ЗАЯВКУ, СТОИМОСТЬ И СРОКИ РАБОТЫ!
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