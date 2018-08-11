[ Доработки по Интернет-магазину на Shop-Script 7 ]

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок138 просмотров

Добрый день! 

Необходимо доработать интернет-магазин optorion.ru 

Правки описаны в Гугл документе. Начинаются и заканчиваются со слова ОЦЕНКА. На другое не обращаться внимание. 

https://docs.google.com/document/d/1zFB7S5Nec4JByaH3mLe4u15CugrOTMROcgZb1sTw6tM/edit

ВНИМАНИЕ ШАБЛОННЫЙ ОТВЕТЫ УДАЛЯЮ! ПИШИТЕ В ОТВЕТЕ НА ЗАЯВКУ, СТОИМОСТЬ И СРОКИ РАБОТЫ!

7 лет назад
rodjer5454
Андрей 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров