Нужно доработать интернет-магазин на prestashop. Подробное ТЗ вышлю на почту кандидатам.
Настройка доступа к контенту по токену
CDN провайдер: ngenix
Сервис Tokenized URL подключен
Описание: https://support.ngenix.net/hc/ru/articles/360001603567
Данные для настройки у меня есть, ищу того кто умеет...
Настраивать надо на этом сайте: https://ya-grazhdanin.online
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