Скрипт на php

Вкратце о главномНеобходимо разработать серверный скрипт в индексном файле (разделение траффика на сайте: бот-модератор или человек), который будет анализировать посетителя при входе и в зависимости от перечисленных ниже алгоритмов – будет выполнять одну из двух последовательностей действий.Данный функционал уже в большинстве своём разработан и мы им успешно пользуемся больше 2х лет, но он всегда писался «на коленке» бегом-бегом между других задач, поэтому он очень грузный, некрасивый и вообще работает на файлах вместо баз данных :DДля исполнителя я могу предоставить доступ к доменам и показать – как это реализовано на данный момент, также могу дать коды, но только чтобы их посмотреть, не нужно оттуда копировать грязь ;)Среда разработки и важные моменты- Скрипт должен быть написан на php 5.6 или 7.2 (5.6 даже лучше) Модель программирования – хоть ООП, хоть ФП – как вам удобнее.- Скрипт должен быть чистым и удобно-читаемым (вдальнейшем я сам буду с ним работать и вносить много правок и ставить эксперименты). НО и с вами мы обменяемся контактами и в дальнейшем - по платным доработкам тоже буду обращаться периодически.- Скрипт должен быть написан с нуля, без использования каких либо фрэймворков и библиотек (за исключением перечисленных библиотек, например, определение ГЕО по IP пользователя)- Хранение данных должно осуществляться посредством базы данных MySQL- ВАЖНО! Вся логика скрипта должна быть в одном файле. (инклудить общедоступные библиотеки или какие то конфиги можно, но весь логический и админский функционал – в одном файле). То есть файл index.php содержит только include например файла logic.phpЕсли по ходу реализации задания у вас будут возникать предложения о том что какой то из аспектов можно сделать лучше, чем описано у меня – пишите мне пожалуйста об этом, я с радостью буду рассуждать с вами о том – насколько это действительно нужно. (ведь одна голова хорошо, а две - лучше). При завершении сотрудничества я тоже это оценю и возможно добавлю бонусную оплату, если советы действительно были полезны и усилили функционал.Полное ТЗ скину уже исполнителю.Условно - задача делится на такие блоки:Написать саму систему фильтрации (по условиям if else)Сделать админку, в которой задаются параметры фильтрацииВ админке несколько сервисных линков с функционалами типа что то отредактироватьСделать отображение статистики с фильтрамиНеобходимо будет поработать с скриптами сторонних разработчиков типа SxGEO, Mixmind, Js-скрипт по генерации фингерпринта устройства (некоторые наработки дам, но можете предложить свои)За пример могу дать свои скриты.