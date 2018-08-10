Доброго! PS: 502 ошибка на WL в пятницу в 11 утра :) Бодро трудимся господа:) Итак суть: На бирже регулярно проходят конкурсы, где нужен обьем/количество (считаются как купленные так и ...
Поправить css/html
Имеется две страницы с меню, состоящим из кастомных элементов list-item. В меню немного "поплыла" верстка, и её необходимо починить, поправив CSS в HTML-файле. Если вы считаете необходимым поправить HTML, пожалуйста, делайте это внутри элементов list-item. Идеальное решение – когда вы сможете достичь нужного эффекта, поправив только CSS.
1. demo1. Каждой строке меню соответствуют две иконки – "добавить" и "удалить".
Что не так: иконки "добавить" и "удалить" на каждой новой строке меню находятся не друг под другом, а смещаются влево.
Как должно быть: необходимо сделать так, чтобы иконки находились друг под другом как показано на картинке demo1.jpg. Код находится в файле demo1.zip
2. demo2. Каждой строке меню (кроме первой) соответствует три иконки – "редактировать", "добавить" и "удалить". Иконка "редактировать" находится на той строке, к которой относится.
Что не так: иконки "добавить" и "удалить" находятся на следующей строке, то есть смещаются на одну строку вниз от соответствующей им строки меню.
Как должно быть: иконки "редактировать", "добавить" и "удалить" должны находится на одной соответствующей им строке как показано на картинке. demo2.jpg
Сообщите, пожалуйста, вашу оценку стоимости работы и сроков.
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