Поправить css/html

Имеется две страницы с меню, состоящим из кастомных элементов list-item. В меню немного "поплыла" верстка, и её необходимо починить, поправив CSS в HTML-файле. Если вы считаете необходимым поправить HTML, пожалуйста, делайте это внутри элементов list-item. Идеальное решение – когда вы сможете достичь нужного эффекта, поправив только CSS.

1. demo1. Каждой строке меню соответствуют две иконки – "добавить" и "удалить".

Что не так: иконки "добавить" и "удалить" на каждой новой строке меню находятся не друг под другом, а смещаются влево.

Как должно быть: необходимо сделать так, чтобы иконки находились друг под другом как показано на картинке demo1.jpg. Код находится в файле demo1.zip

2. demo2. Каждой строке меню (кроме первой) соответствует три иконки – "редактировать", "добавить" и "удалить". Иконка "редактировать" находится на той строке, к которой относится.

Что не так: иконки "добавить" и "удалить" находятся на следующей строке, то есть смещаются на одну строку вниз от соответствующей им строки меню.

Как должно быть: иконки "редактировать", "добавить" и "удалить" должны находится на одной соответствующей им строке как показано на картинке. demo2.jpg

Сообщите, пожалуйста, вашу оценку стоимости работы и сроков.