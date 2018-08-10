Доработка скрипта php+js

Нужна следующая правка: на этом сайте http://xn----7sbbatcubuihtnfqffn.xn--p1ai/ в разделе "планировки" при клике на дом блок с типовыми планировками открывается ниже, затем, когда выбираем квартиру, то карточка квартиры открывается в том же блоке, где и был план этажа. Необходимо доработать таким образом, чтобы типовой этаж открывался в том же блоке, где и дома ( по принципу, как карточка квартиры) Правильная работа этого модуля вот на этом сайте http://xn-----7kcabritgvc9edc5q.xn--p1ai/. Указывайте, пожалуйста, минимальный срок и цену.