Перенос проекта с DLE на YII2(Laravel, Symfony)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок359 просмотров

Здравствуйте. Необходимо перенести проект с DLE на YII2(Laravel, Symfony).  С DLE нужно будет перенести около 8-10 таблиц.

 

Предпочтительные технологии:

Фреймворк:  YII2/Laravel/Symfony

Язык программирования: php 7.0+

БД: Mysql/Postgresql

Кеширование: на Ваше усмотрение

В откликах указывайте приблизительную стоимость работ, сроки, за которые готовы перенести сайт.

DLELaravelMySQLPHPPostgreSQLSymfonyYii
7 лет назад
CeR6eR
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

uaix
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$700
21 день
Отлично справился с переносом моего сайта. Продолжаем работать над развитием проекта дальше. Ответственный, пунктуальный исполнитель. Сотрудничеством более чем доволен!
Интересный, и не стандартный проект. Побольше бы таких :) С оплатой никаких проблем не возникло, все на высшем уровне. Спасибо. Продолжаем работать над дальнейшим развитием сайта.

Заявки фрилансеров

uaix
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад