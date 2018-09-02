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Перенос проекта с DLE на YII2(Laravel, Symfony)
Здравствуйте. Необходимо перенести проект с DLE на YII2(Laravel, Symfony). С DLE нужно будет перенести около 8-10 таблиц.
Предпочтительные технологии:
Фреймворк: YII2/Laravel/Symfony
Язык программирования: php 7.0+
БД: Mysql/Postgresql
Кеширование: на Ваше усмотрение
В откликах указывайте приблизительную стоимость работ, сроки, за которые готовы перенести сайт.
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