Извлечь игру с сайта

Здравствуйте! Нужно извлечь с сайта (segazona.ru/dune-ii-battl... – необязательно с него, но конечная цель такова – собираю сайт на AdobeMuse, чисто для своих, понастольгировать, хочу туда нашу любимую игру 90-х разместить. То есть мне нужен некий файл, скрипт, настройка, не знаю что, но чтоб я это мог засунуть в adobe muse и размещать в нужном мне месте сайта.