Извлечь игру с сайта

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Закрыт3 заявки319 просмотров

Здравствуйте! Нужно извлечь с сайта (segazona.ru/dune-ii-battl... – необязательно с него, но конечная цель такова – собираю сайт на AdobeMuse, чисто для своих, понастольгировать, хочу туда нашу любимую игру 90-х разместить. То есть мне нужен некий файл, скрипт,  настройка, не знаю что, но чтоб я это мог засунуть в adobe muse и размещать в нужном мне месте сайта.

6 лет назад
mtihonov
Максим 
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2 года назад

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az73
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Веб-программирование

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az73
51 год
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
7 лет назад
ТОП-10
Веб-программирование