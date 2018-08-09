Доработка сайта на ModX Evolut

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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1. Подбори наполнение сайта соответствующим графическим контентом (которое будет

соответствовать тематике и корректно отображаться в формате 4К) 

2.Наполнение сайта текстовым контентом (копирайтинг) в т.ч. продающие тексты в

описание коттеджных поселков 

3.Добавление страниц 2 (двух) коттеджных поселков (КП «Вихрово» и КП «Березовое»)

по шаблону существующих страниц (КП «Венский Лес», КП «Нара Вилладж» и КП

«Съяново-2»

4.Подготовка и верстка 2 (двух) интерактивных карт на leaflet новых коттеджных

поселков (КП «Вихрово» и КП «Березовое»), заведение на сайт

5. Мелкиедоделки и доработки

6. Доработкаи тестирование мобильной версии сайта с учетом произведенных в рамках

настоящего ТЗ доработок  

7.Базовое SEO, тестирование всей системы, установка на сервер и полноценная

настройка 

MODX
7 лет назад
KoronaKG
Алина 
31 год
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
41 отзыв

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Нет заявок фрилансеров