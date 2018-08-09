Есть сайт 01.rmtest.ru нужно поставить на CMS. Данный лендинг с возможностью сделать заказ (корзиной). Предлагайте оптимальную CMS и пишите срок и стоимость.
Доработка сайта на ModX Evolut
1. Подбори наполнение сайта соответствующим графическим контентом (которое будет
соответствовать тематике и корректно отображаться в формате 4К)
2.Наполнение сайта текстовым контентом (копирайтинг) в т.ч. продающие тексты в
описание коттеджных поселков
3.Добавление страниц 2 (двух) коттеджных поселков (КП «Вихрово» и КП «Березовое»)
по шаблону существующих страниц (КП «Венский Лес», КП «Нара Вилладж» и КП
«Съяново-2»
4.Подготовка и верстка 2 (двух) интерактивных карт на leaflet новых коттеджных
поселков (КП «Вихрово» и КП «Березовое»), заведение на сайт
5. Мелкиедоделки и доработки
6. Доработкаи тестирование мобильной версии сайта с учетом произведенных в рамках
настоящего ТЗ доработок
7.Базовое SEO, тестирование всей системы, установка на сервер и полноценная
настройка
Заявки фрилансеров
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