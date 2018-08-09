Разработка нового раздела сайта (расширенная тикет-система)

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки157 просмотров

Добрый день!  

На данный момент есть работающий сайт и для него разрабатывается новый раздел. Дизайн сделан, исходники в наличии. Осталась программная часть, верстка и настройка нового раздела на сервере заказчика.    

В новом разделе будущий клиент имеет возможность зарегистрироваться и подать заявку на получение услуг. В свою очередь сотрудник, может ознакомиться с заявкой, запросить дополнительные сведения у клиента и совершать другие действия в работе с заявкой. Если коротко, то это расширенный функционал тикет-системы.  

Подробное техническое задание во вложении к проекту. Рассматриваю предложения только если:  

- указана стоимость выполнения проекта  

- указаны сроки выполнения проекта  

или  

- заданы уточняющие вопросы  

Заранее благодарю за внимание к проекту!

7 лет назад
top007
Сергей 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров