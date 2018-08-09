Требуется NodeJS программист с опытом работы с WebRTC

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка107 просмотров

Описание

Основная задача - починить видеочат.

На сайте соискатели.рф поломался видеочат между соискателем и работодателем, нужно починить.

Приложение видеочата расположено на отдельном домене nodejs.soiscatel.com, перестало работать 

по неизвестной причине.

Дополнительная задача - перенести приложение видеочата на новый хостинг и настроить его взаимодействие с основным доменом. Основной сайт уже перенесен.

Node.js
7 лет назад
Yuri2d
Юрий 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров